Деятельность правительства одобряют 49,9% опрошенных, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 14 по 20 июля, вырос за неделю на 0,3 п.п. и составляет 77,9%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование проводилось среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,9% участников опроса (плюс 0,3 п.п. ), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,3 п.п. и составляет 74,4%", - отмечается в материалах соцслужбы.

Деятельность правительства РФ одобряют 49,9% опрошенных (плюс 1 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 50,4% респондентов (плюс 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 59,7% опрошенных (плюс 0,7 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,6% (без изменений), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,2% (плюс 0,1 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22% (минус 0,9 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10% (плюс 1,3 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 33,1% (минус 0,2 п.п.), КПРФ - 9,6% (минус 0,6 п.п.), ЛДПР - 10,9% (минус 0,2 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 4,1% (плюс 0,2 п.п.), "Новых людей" - 7,1% (плюс 0,9 п.п.).