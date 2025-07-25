Время ожидания составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани по состоянию на 11:00 мск выросли до 1,8 тыс. машин. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 020 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 820 транспортных средств", - говорится в сообщении. Время ожидания с обеих сторон составляет около трех часов.

Ночью на Крымском мосту ограничивали движение почти на три часа. После возобновления проезда начали скапливаться очереди, к 08:00 мск у подходов к мосту находилось 1,5 тыс. машин.