Председатель Совета Федерации отметила необходимость поддержки российских производителей игрушек

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала активизировать работу по созданию в России оригинальных товаров, способных стать модными трендами на международном рынке. В качестве примера она привела популярную китайскую куклу Лабубу, которая, по ее словам, несмотря на непривлекательную внешность, завоевала всемирную популярность.

"Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел этой куклой. Все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно, добывают там не знаю какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что в России много талантливых людей, которым необходимо оказать поддержку и помощь в организации производства и продвижения продукции. "Надо эту работу активизировать, чтобы Лабубу наши, российские, были более модные в мире. Это просто пример, может быть, с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешки наши на сумках никто не носит", - заключила она.

По словам Матвиенко, Россия "богата народным художественным творчеством", однако сегодня "русскими матрешками уже не удивишь". "Ну где наши? Вот такие продвинутые, новые, креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались спросом и которые можно было бы сделать модным трендом в мире", - подчеркнула она.

Эту игрушку с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг). В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, на которую сильное влияние оказала скандинавская мифология. В 2019 году Лун Цзяшэн заключил соглашение с Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Лабубу выпускают в более чем 300 вариантах разных цветов, форм и размеров.