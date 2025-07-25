СФ одобрил закон о признании использования VPN отягчающим обстоятельством

Кроме того, УК РФ дополняется статьями 274.4 и 274.5

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о признании отягчающим обстоятельством использования VPN-сервисов при совершении преступления.

Соответствующие изменения вносятся в статью 63 Уголовного кодекса РФ (обстоятельства, отягчающие наказание).

Также УК РФ дополняется статьями 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ) и 274.5 (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса). За такие преступления грозит наказание в виде штрафа до 700 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо в виде принудительных работ на срок до трех лет, либо в виде лишения свободы на тот же срок.

Участие в деятельности по передаче номеров и данных для входа в аккаунты будет наказываться штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, Уголовный кодекс РФ дополняется статьей 294.1 (незаконное осуществление следственных, иных процессуальных действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории РФ). В ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 500 тыс. до 2 млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет за совершение на территории России указанных действий иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации (международного органа), в которой не участвует РФ.

Изменения также вносятся в подписанный президентом РФ в августе 2024 года закон об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. Срок вступления в силу закона переносится с 1 сентября 2025 года на 1 марта 2026 года.