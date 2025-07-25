В Общественной палате предложили начать с многодетных семей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Выплаты родителям перед учебным годом на сбор детей в школу - это очень существенное подспорье для семей, особенно многодетных, поэтому такое предложение надо поддержать. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Я поддерживаю эту идею (выплат перед учебным годом). Подготовка детей к школе - это для большинства родителей достаточно серьезные расходы", - сказал Рыбальченко.

По его мнению, начинать выплаты стоит с многодетных семей, независимо от доходов.

"Я считаю, что начинать следовало бы с многодетных семей. И предоставлять такую помощь надо не только по нуждаемости, но и тем семьям, которые не попадают под эти критерии. У многодетных семей всегда возникают трудности по подготовке детей в школу", - сказал Рыбальченко.

Он согласился, что такая выплата должна быть назначена для всех семей, где есть школьники. "Я считаю, что такая мера поддержки должна быть назначена для каждого ребенка, независимо от того, многодетная семья или нет. Бывают разные трудные жизненные ситуации. Можно дифференцировать как-то эту помощь, но такая поддержка всегда означала бы внимание государства к проблемам семей с детьми", - сказал Рыбальченко.

Он напомнил, что палата проводила опрос в 2022 году, и тогда выплату в 10 тыс. рублей для школьников назвали самой запоминающейся и важной среди тех мер, которые тогда действовали в отношении семей с детьми.

Депутаты Госдумы разных фракций разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед учебным годом. Согласно документу, направленному в правительство, выплату предлагается назначить одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября текущего года). Авторы предлагают выплачивать эту сумму на каждого школьника в семье. В настоящее время прожиточный минимум в стране составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составит 19 329 рублей, для пенсионеров - 15 250 рублей, для детей - 17 201 рубль.