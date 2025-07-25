Так, лишение гражданства предусматривается в том числе за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Изменения внесены в статью 24 закона "О гражданстве Российской Федерации", которая касается лишения приобретенного гражданства за совершение преступлений.

Так, лишение гражданства предусматривается в том числе за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего.

Кроме того, в перечень оснований включены публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганда или демонстрация нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.

Основанием для лишения гражданства станет и совершение убийства, группового изнасилования, изнасилования с особой жестокостью, развратных действий, совершенных в отношении двух или более лиц. Кроме того, гражданства будут лишать за совершение преступлений в отношении детей. Речь идет, в том числе о половом сношении с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечении несовершеннолетнего в занятие проституцией, организацию занятия проституцией с участием детей, изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и понуждение ребенка к действиям сексуального характера.

Также основанием для лишения гражданства станет совершение любых других преступлений по экстремистским мотивам или в целях оправдания терроризма. Вместе с тем лишение гражданства за преступления не будет распространяться на лиц, которые получили российское гражданство на основании федерального конституционного закона или международного договора РФ. Речь идет о жителях Крыма, Донбасса и Новороссии, которые стали гражданами России в результате вхождения этих регионов в состав страны.