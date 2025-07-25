Из них 126 тыс. отдыхающих являются детьми ветеранов специальной военной операции, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях РФ в июне 2025 года, составило 3 млн человек. При этом из них 126 тыс. отдыхающих являются детьми ветеранов специальной военной операции, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Президент Владимир Путин поручал уделять особое внимание качеству и безопасности детского отдыха. Комфортный и развивающий отдых важно обеспечить всем, и, конечно, детям наших героев - участников специальной военной операции. В июне 2025 года около 40 тыс. организаций детского отдыха и оздоровления приняли уже около 3 млн ребят, в том числе почти 126 тыс. детей участников СВО. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы детские лагеря проводят патриотические смены, где ребята знакомятся с историей страны и участвуют в тематических мероприятиях. Ключевая задача - продолжить модернизацию инфраструктуры отдыха и оздоровления, включая МДЦ "Артек", который в этом году отмечает 100-летний юбилей", - привели слова вице-премьера в сообщении.

В аппарате Чернышенко отметили, что в регионах России продолжается летняя оздоровительная кампания. В Год детского отдыха в системе образования для школьников подготовлены разнообразные форматы досуга: спортивные и творческие мероприятия, экологические акции, туристические походы, а также научно-образовательные и патриотические проекты.

"В Крыму, например, работают 370 детских лагерей. Особое внимание уделяется организации отдыха для детей из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской, Курской и Белгородской областей. За счет резервного фонда Республики Крым планируется принять 1,8 тыс. детей из этих регионов", - говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера добавили, что в подведомственных Минпросвещения России детских центрах июль ознаменован сменами с участием детей из разных стран. Так, в МДЦ "Артек" проходит восьмая международная смена "Артек собирает друзей", объединившая ребят из 66 зарубежных стран. Кроме того, Всероссийский детский центр "Орленок" принимает группу из 25 кубинских школьников и их наставников впервые за 30 лет.