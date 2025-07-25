СФ одобрил право вдов бойцов СВО использовать авто до вступления в наследство

Также предусматривается возможность заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности в отношении транспортного средства на основании документов, выдаваемых нотариусом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о праве супругов погибших участников СВО использовать их транспортные средства до выдачи свидетельства о праве на наследство.

Документом предусматривается механизм выдачи нотариусом свидетельства о праве супруга на временное пользование транспортным средством, которое являлось личной собственностью лица, погибшего или умершего в связи с участием в специальной военной операции, отражением вооруженного вторжения на территорию РФ или в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.

Супруг погибшего участника СВО получает право до вступления в наследство пользоваться без согласия третьих лиц транспортным средством, владельцем которого в регистрационных документах указан участник специальной военной операции, если такое транспортное средство являлось совместной собственностью супругов. Если транспортное средство не является совместной собственностью супругов, но при этом находится во владении пережившего супруга, он будет вправе пользоваться транспортным средством без согласия третьих лиц, однако такое право должно удостоверяться нотариусом.

Также предусматривается возможность супругов погибших участников СВО заключить договор обязательного страхования гражданской ответственности в отношении транспортного средства на основании документов, выдаваемых нотариусом.

Закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.