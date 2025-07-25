В Москве открылся флагманский центр "Сделано в Хабаровском крае"

Инициатором создания центра выступил губернатор края Дмитрий Демешин

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Флагманский центр дальневосточной продукции "Сделано в Хабаровском крае" открылся в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Хабаровский край - один из регионов, который производит очень большое количество продукции, и мы сегодня как раз и открываем его место, которое будет презентовать Дальний Восток, Хабаровский край, здесь, в центре Москвы. <...> Я убежден, что это будет выставочное пространство, в первую очередь, но и торговое, во вторую, <...> чтобы мы могли показать то, на что способен Дальний Восток, <...> не только продукцию и товары, но и наши возможности в туризме, в культуре. <...> То есть это не место, которое является чистым магазином, скорее, это презентационное место Хабаровского края", - сказал на открытии губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

В свою очередь, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев отметил рост производства продукции в Хабаровском крае. "Мы видим, что Хабаровский край точно научился производить, мы видим это по показателях, цифрам. У нас [наблюдается] рост промышленного производства. <...> И очевидно, что нам надо начинать учиться и начинать это продавать, рекламировать в центральной части России", - сказал он.

Демешин выступил инициатором создания флагманского центра. Это первый магазин в центральной России, где можно приобрести продукцию региональных производителей, отмеченную товарным знаком "Сделано в Хабаровском крае".

В центре будут представлены товары локальных производителей: сувенирные и подарочные изделия, одежда, продукты питания, текстиль, средства для здоровья и красоты. Также на площадке будет собрана информация для потенциальных туристов с описанием туристических маршрутов Хабаровского края и для инвесторов с описанием возможностей по выгодному размещению инвестиций с целью реализации новых проектов в регионе.

О проекте

"Сделано в Хабаровском крае" - инициатива по поддержке и продвижению продукции местных производителей. Проект стал элементом реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".