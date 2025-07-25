Почти 90% лесных пожаров в РФ в 2025 году пришлись на Бурятию и Забайкалье

В России лесными пожарами охвачено порядка 10 тыс. га, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 25 июля. /ТАСС/. Почти 4 млн га лесов пострадали в этом году в России от пожаров. Как сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на Международной экологической конференции, около 90% всех возгораний пришлись на Республику Бурятия и Забайкальский край.

"На сегодняшний день площадь, пройденная огнем - почти 4 млн га. <…> Проблемы внутри регионов у нас были в этом году в двух местах: это Забайкальский край - четыре района, граничащих с Бурятией. Вот эти регионы и дали нам почти 90% всех пожаров нашей страны, которые были [на] сегодня", - сказал Козлов.

Он отметил, что в прошлом году от пожаров пострадало 6 млн га. "Если брать сравнение с пятилетним режимом, то мы не выходим за него", - пояснил министр.

По его словам, в настоящий момент в РФ лесными пожарами охвачено порядка 10 тыс. га в Якутии, Красноярском крае, Иркутской области и Бурятии. "Там работают пожарные службы Рослесхоза, службы МЧС и региональные команды", - добавил Козлов.

Международная экологическая конференция с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина проходит в Республике Алтай. Также на конференцию приехали премьеры и министры Узбекистана, Армении, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Туркменистана. В рамках конференции обсуждаются вопросы экологических вызовов современного мира, в том числе удержание водного баланса, а также экологический туризм.