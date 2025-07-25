В ГД внесли проект об упрощении возврата к медицинской работе для госслужащих

Авторы законопроекта считают его необходимым из-за нехватки кадров и необходимости привлечения более опытных специалистов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по охране здоровья Сергеем Леоновым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность в упрощенном порядке вернуться к фармацевтической или медицинской работе для госслужащих с профильным образованием. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Согласно действующему законодательству, граждане с фармацевтическим и медицинским образованием, которые не работали по специальности более пяти лет, могут вновь начать работать в соответствующих отраслях только после прохождения программ профессиональной подготовки и повышения квалификации, а также получения аккредитации специалиста. Законопроект предусматривает введение упрощенного механизма возвращения к медицинской и фармацевтической работе по полученной специальности для отдельных категорий граждан.

В частности, предлагается упростить этот процесс для работников госорганов в сфере охраны здоровья, а также для депутатов и сенаторов, которые работали в профильных комитетах Госдумы или Совфеда. Предполагается, что упрощенный механизм будет применяться к госслужащим с профильным образованием, которые занимались государственной работой в сфере здравоохранения на протяжении всего периода, когда не участвовали в непосредственно медицинской или фармацевтической деятельности. Для возвращения к работе таким гражданам необходимо будет пройти курсы повышения квалификации и получить аккредитацию специалиста.

Согласно законопроекту, конкретный перечень должностей, на которых госслужащие получат особый допуск к осуществлению медицинской или фармацевтической деятельности, установит правительство РФ. Перечень специальностей, при наличии которых граждане получат особый допуск, установит Минздрав.

В пояснительной записке отмечается, что нововведения обусловлены "нехваткой кадров управленческого звена и необходимостью привлечения более опытных специалистов в сферу здравоохранения". По словам авторов инициативы, законодательные изменения позволят повысить эффективность кадрового потенциала отрасли. В случае принятия законопроекта Госдумой и последующего подписания президентом РФ нововведения вступят в силу с 1 января 2026 года.