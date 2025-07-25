Его приговорил к восьми годам и одному месяцу заключения

ТАШКЕНТ, 25 июля. /ТАСС/. Владелец отеля "Караман палас", в котором в октябре 2024 года погибла от отравления угарным газом российская журналистка Инесса Паперная, приговорен к восьми годам и одному месяцу заключения. Об этом сообщил председательствующий на процессе судья Яккасарайского районного уголовного суда города Ташкента Баходир Каюмов.

"Яккасарайский районный уголовный суд города Ташкента приговорил владельца отеля "Караман палас" к 8 годам и одному месяцу заключения, сантехник отеля и двое граждан, которые продали отелю некачественный отопительный котел, приговорены к 3 годам заключения", - сказал судья.

В октябре минувшего года пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщила, что в ташкентском отеле "Караман палас" были найдены мертвыми три человека, из которых двое - граждане России, в том числе гражданка РФ Инесса Паперная 1977 года рождения, работавшая в журнале "Профиль" и сотрудничавшая с "Лентой.ру". Также было обнаружено тело ее друга 1979 года рождения. В другом номере отеля был найден мертвым гражданин Узбекистана 1976 года рождения. По информации местных СМИ, их смерть могло вызвать отравление неизвестным газом, попавшим в вентиляционную систему.

Пресс-служба генпрокуратуры ранее также сообщала, что в рамках уголовного дела о гибели российской журналистки Инессы Паперной и ее спутника арестованы владелец гостиницы, сантехник и двое граждан, которые, по версии следствия, продали отелю некачественный отопительный котел, который по результатам экспертизы был признан устаревшим.

Помимо этого, в ходе следствия было установлено, что при монтаже котла из него удалили сифон в системе слива конденсата. Эксперты полагают, что это вызвало утечку угарного газа при его использовании и привело к гибели постояльцев отеля.