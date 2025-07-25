Совфед одобрил закон, направленный на борьбу с борщевиком

На правообладателей земельных участков, обладателей публичного сервитута возлагается обязанность проводить мероприятия по защите земель от распространения растений и их уничтожению

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, направленный на защиту земель от произрастания инвазивных растений, в частности борщевика.

Документом внесены изменения в земельный кодекс и другие законодательные акты РФ. В частности, вводится понятие "опасные виды инвазивных (чужеродных) растений". Это жизнеспособные растения любых видов, сортов или биологических типов, которые обитают за пределами своего естественного ареала, и численность которых создают угрозу окружающей среде, жизни или здоровью граждан, сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и причиняют вред отдельным отраслям экономики. Их перечень будет устанавливаться региональным нормативным правовым актом.

На правообладателей земельных участков, обладателей публичного сервитута возлагается обязанность проводить мероприятия по защите земель от распространения таких растений и их уничтожению. Земельный участок из земель сельхозназначения может быть изъят у его собственника по решению суда в случае, если он используется с нарушением законодательства, повлекшим за собой существенное снижение плодородия земель или причинение вреда окружающей среде, в том числе вследствие непроведения мероприятий по защите земель от распространения указанных растений и их уничтожению.

"Всем известна проблема распространения опасного растения - борщевика Сосновского. Очень важно этим вопросом заниматься комплексно. Совет Федерации, как палата регионов, аккумулирует лучший опыт субъектов РФ в этом вопросе. Так, например, в Московской области правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, установлена административная ответственность за непроведение мероприятий по удалению борщевика Сосновского. А также возможен перерасчет ставки земельного налога в сторону увеличения", - заявил ТАСС глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.