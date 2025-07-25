Этим правом смогут воспользоваться граждане в возрасте от 18 до 23 лет

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, закрепляющий в федеральном законодательстве возможность оказания бесплатной юридической помощи гражданам в возрасте от 18 до 23 лет, потерявшим единственного или обоих родителей в период обучения.

Изменения вносятся в статью 10 закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и статью 20 закона "О бесплатной юридической помощи в РФ". Новые нормы предоставляют право на получение бесплатной юридической помощи людям, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Сейчас право на получение бесплатной юридической помощи имеют дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей. При этом людям, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, право на получение бесплатной юридической помощи не предоставлено.