В Москве обновили около 1 тыс. электроподстанций с начала года

Заммэра Петр Бирюков подчеркнул, что такие работы проводятся в течение года с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства планово отремонтировали в 2025 году около 1 тыс. электроподстанций. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В столице ежегодно реализуется комплекс мероприятий по повышению эффективности передачи и распределения электрической энергии. В рамках программы 2025 года обновим порядка 2 тыс. трансформаторных и распределительных подстанций, на половине объектов мероприятия уже завершены", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что такие работы проводятся в течение года с учетом пиковых нагрузок и праздничных дней. По его словам, они позволяют повысить надежность электроснабжения городских предприятий, социально значимых объектов и жилых районов.

"Реализуем комплекс мероприятий, в том числе высокотехнологичных. Проводим капитальный и текущий ремонт силовых трансформаторов, электрооборудования и заземляющих устройств, устанавливаем новые изоляторы, средства релейной защиты и автоматики. Работы включают в себя контроль и приведение в нормативное состояние изоляции и контактных соединений, покраску металлоконструкций", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что бесперебойная работа энергетического блока Москвы находится на особом контроле - регулярно проводятся проверки технического состояния оборудования, при необходимости принимается решение о замене или ремонте.