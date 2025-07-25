Согласно закону, также нельзя будет оформлять билеты без заключенного с перевозчиком соответствующего договора

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который ограничивает оформление электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние агрегаторы.

"Возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме проездных документов (билетов) лицом, не являющимся перевозчиком, с использованием официального сайта перевозчика или владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования в интернете либо мобильного приложения перевозчика, а также оформление билетов при отсутствии заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов (билетов) не допускается", - говорится в законе.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.