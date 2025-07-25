По данным ИСИЭЗ ВШЭ, количество профилей российских авторов за пять лет увеличилось примерно с 65 тыс. до 91,3 тыс.

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские ученые в 2019-2024 годах существенно увеличили свое присутствие в авторитетных научных журналах, индексируемых международной базой данных Web of Science (WoS), сообщили в пресс-службе Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ). Так, количество профилей российских авторов возросло в 1,4 раза - примерно с 65 тыс. до 91,3 тыс.

"В течение исследуемого периода (2019-2024 годы) в базе WoS вплоть до 2023 г. ежегодно увеличивалось количество профилей российских авторов, чьи статьи вышли в научных изданиях, имеющих импакт-фактор (показатель цитируемости публикаций данного издания в других публикациях, индексируемых в WoS - прим. ТАСС), в среднем на 7% в год. По состоянию на 2024 год таких профилей насчитывалось 91,3 тыс.", - отметили в пресс-службе.

Количество профилей авторов - не то же самое, что число самих авторов. Профиль ученого, как пояснили в ИСИЭЗ, автоматически создается в базе данных при первом индексировании его публикации, и в этом профиле накапливаются последующие публикации. При этом, в силу несовершенства машинного механизма, своего рода искусственного интеллекта базы, у одного автора может оказаться несколько профилей, которые он сам потом может объединить. Иногда в профиль одного автора ошибочно попадают публикации его однофамильцев.

В такой же пропорции, что и общее число профилей российских ученых, возросло их число в первом, наиболее авторитетном квартиле журналов - с 19,7 тыс. до 27,6 тыс. При этом, наибольшее количество профилей ученых РФ в журналах WoS, имеющих импакт-фактор, было достигнуто в 2023 году - более 96,4 тыс.

"Не может не радовать, что наша страна зримо присутствует в глобальной научной повестке даже в условиях внеправовых ограничений со стороны ряда крупных западных издательств. Впрочем, сегодня для нас важнее сформировать собственную систему оценки - независимую от конъюнктуры. Для этого разработан национальный список научных изданий - "Белый список". Он уже используется для мониторинга и оценки публикационной активности российских ученых", - отметил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба Минобрнауки.