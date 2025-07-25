Такое решение принял глава МВД Владимир Колокольцев

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Пункт, предусматривающий усовершенствование механизмов определения допуска людей старшего поколения к участию в дорожном движении в качестве водителей, исключен из проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, министром внутренних дел РФ генералом полиции РФ Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет", - написала она в своем Telegram-канале.