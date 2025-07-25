Зампредседателя Центральной избирательной комиссии России отметил, что процесс будет реализован в четком соответствии с действующим законодательством и максимально комфортно для избирателей

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Экстерриториальные участки в Москве для голосования жителей других регионов РФ на осенних выборах расширят возможности избирателей в реализации их прав. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.

"Организация экстерриториальных избирательных участков на территории Москвы в единый день голосования 14 сентября 2025 года - это продолжение системной работы организаторов выборов во взаимодействии с органами государственной власти столицы по расширению возможностей избирателей по реализации своего права проголосовать на выборах с учетом своей постоянной регистрации вне зависимости от места своего фактического нахождения", - сказал Булаев.

По его словам, профессиональная включенность в эту работу Московской городской избирательной комиссии, использование высокотехнологичного оборудования, современных технических решений, ранее применяемых и хорошо зарекомендовавших себя на избирательных участках столицы, являются залогом того, что процесс будет реализован в четком соответствии с действующим законодательством и максимально комфортно для избирателей.

"Безусловно, ЦИК России организационно и методически сопровождает процесс, в том числе с целью выработки предложений по его совершенствованию, а также оценки возможности и целесообразности его дальнейшего масштабирования", - заверил зампредседателя комиссии.

24 июля Мосгоризбирком выразил готовность по обращению избирательной комиссии Курской области организовать экстерриториальные участки для голосования жителей данного и других регионов РФ на осенних выборах в 2025 году - через терминалы электронного голосования (ТЭГ), в том числе они могут быть расположены в МФЦ, на станции метро "Курская" и в гостинице. Члены комиссии утвердили перечень из 14 адресов для размещения участковых избирательных комиссий, которые предлагаются регионам для проведения голосования.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заверила, что голосование на экстерриториальных участках будет обеспечено видеонаблюдением, охраной общественного порядка, на местах будут работать наблюдатели.

Выборы в 2025 году

В предстоящий единый день голосования, 14 сентября, запланировано более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе. Будет замещено около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей регионального уровня. Проголосовать смогут порядка 55 млн избирателей.

Всего в Москве в 2025 году планируется создать 14 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернаторов. Участие в проекте примут 19 регионов, где в сентябре запланированы выборы высших должностных лиц.

Опыт столицы

Москвичи на выборах депутатов Мосгордумы в 2024 году могли проголосовать электронно - онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, если предварительно заявили об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках было не нужно.

Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва проголосовали более 3,1 млн москвичей, из них бумажными бюллетенями проголосовали лишь 142 тыс. избирателей. Итоговая явка превысила 40%. Численность избирателей, зарегистрированных на территории Москвы, в сентябре 2024 года превышала 7,8 млн.