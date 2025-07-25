В Подмосковье камеры со встроенным ИИ помогли обнаружить треть лесных пожаров

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что леса в регионе занимают около 43% всей территории

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Более трети лесных пожаров в Подмосковье удалось с начала года обнаружить благодаря камерам, оснащенным ИИ. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"С начала года благодаря "умным" камерам, которые установлены на вышках сотовой связи, удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 га - около трети от общего количества. ИИ помогает определить точные координаты места задымления, моментально отправляя сигнал диспетчеру", - рассказал Воробьев, слова которого приводит пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По его словам, благодаря такой системе среднее время реагирования сократилось на 40 минут. Все камеры со встроенным ИИ вращаются на 360 градусов. Всего в настоящее время в Подмосковье насчитывается 134 такие камеры, однако в наиболее пожароопасных локациях в ближайшее время дополнительно установят еще пять видеокомплексов.

Глава региона напомнил, что леса в Подмосковье занимают около 43% всей территории, или почти 2 млн га. "По поручению президента занимаемся обводнением торфяников, закупаем технику и т. д. Кроме того, в области работает специальная система выявления и противодействия лесным пожарам, которая включает четыре уровня мониторинга: наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование и космический мониторинг", - цитирует пресс-служба Воробьева.

Уточняется, что с помощью системы видеомониторинга 12 июля было выявлено, а впоследствии ликвидировано возгорание в 1 км от деревни Левинская муниципального округа Шатура. На борьбу с ним оперативно бросили силы и средства в количестве 20 человек и 10 единиц техники. А 11 июля система зафиксировала возгорание в 1 км от деревни Анциферово Орехово-Зуевского городского округа. ИИ определил ближайшие к месту силы и средства и составил для бригады наиболее оптимальный маршрут.