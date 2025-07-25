Глава Совета при президенте РФ по правам человека отметил, что демографы не смогли предложить конкретные идеи по улучшению ситуации с рождаемостью

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Решать демографическую проблему России за счет притока мигрантов - абсурдная идея. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев.

"Это абсурдная идея - решать демографическую проблему за счет мигрантов. Нам не нужна просто масса людей, нам нужны полноценные граждане России", - подчеркнул он в интервью сайту kp.ru.

Говоря о демографической ситуации в стране, Фадеев отметил, что несколько раз собирал ведущих специалистов, но не услышал от них конкретных предложений. "Нет даже понимания того, что происходит", - констатировал он.

По его словам, в начале 2000-х годов демографы смотрели на ситуацию пессимистично. Затем рождаемость выросла с 1,3 до 1,8 ребенка на женщину, чему во многом способствовал материнский капитал. Однако в 2015 году, после достижения максимума, последовал резкий спад. "Я спрашивал демографов: что произошло? Объясните причину разворота. В ответ слышал лишь общие слова о "втором демографическом переходе" - якобы из-за того, что живем лучше", - сказал Фадеев.

Отдельно он прокомментировал предложения по ограничению абортов, назвав их неэффективными. "Нельзя заставить женщину родить. Если в одном регионе аборты запрещают, она поедет в другой. Так не делается. Дети - это максимальное счастье, а запреты - на стороне зла", - заявил он, добавив, что подобные инициативы - не государственная позиция, а "хайп отдельных политиков".