Фадеев считает, что мигранты должны сами отвечать за образование своих детей

Глава Совета при президенте РФ по правам человека отметил, что в стране много детей мигрантов, не охваченных школьным обучением

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Иностранцы, прибывающие в Россию, должны нести полную ответственность за образование своих детей. Как отметил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, в России наблюдается значительное количество детей мигрантов, не охваченных школьным обучением.

"Мы живем в XXI веке, а не в XVI. Общеобразовательная школа - достижение всей цивилизации. Нарушаются права ребенка!" - подчеркнул он в интервью сайту kp.ru, говоря о многочисленных случаях, когда дети мигрантов не посещают российские школы.

Фадеев отметил, что по Конституции РФ, как и по законодательству Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, за образование детей отвечают их родители. "Если хотите, чтобы они ходили в российскую школу - предпримите усилия по изучению языка, обеспечьте необходимую подготовку и поддержку. Или пусть учатся у себя дома, чтобы не нарушать образовательный процесс и права других детей. Почему родители-иностранцы перекладывают ответственность на нас?" - заявил он.

По словам главы СПЧ, в стране много детей мигрантов, не охваченных школьным обучением. "Никто толком не считал. Они на рынках, на базарах. Часто девочки не ходят в школу. Родители говорят: "А зачем? Еще немножко подрастет - и замуж выдадим". А нам в России не надо этого. Нам не нужен XVI век!" - сказал Фадеев.

Он также раскритиковал практику формирования замкнутых этнических анклавов в российских городах. "Раздражает, когда появляются кишлаки внутри наших городов. Я сам ташкентский парень, родился и вырос в Узбекистане. В моем классе была дюжина национальностей, и все дружили. Дело не в этнической принадлежности, а в социальной структуре, которую создают мигранты", - пояснил он.

Ответственность бизнеса

По оценке СПЧ, работодатели мигрантов ежегодно недоплачивают порядка триллиона рублей налогов. "Особенно выгодно это крупному бизнесу. Но если бизнесмен хочет завезти работников, он должен взять на себя ответственность - обеспечить жильем, обучением языка. А если они побегут со стройки на рынок - значит, экстрадиция", - подчеркнул Фадеев.

Он также отметил, что в рамках системы экзаменов по русскому языку зарабатываются десятки миллиардов рублей в год, при этом многие мигранты не владеют языком на должном уровне.

При этом он выступил против введения виз с государствами Центральной Азии, подчеркнув важность единого экономического пространства и плотных экономических связей с этими странами в условиях внешнего давления. Касаясь ограничений на работу мигрантов в регионах РФ, Фадеев отметил, что не поддерживает такие инициативы. "Если мигрант хорошо говорит по-русски и знает правила дорожного движения - почему он не может работать таксистом?" - резюмировал он.