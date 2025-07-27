С середины июля и в течение всего августа созревают садовые и лесные ягоды. Все они содержат антоцианы, клетчатку, минералы, антиоксиданты, органические кислоты и полисахариды. О том, какие ягоды максимально полезны для здоровья, — в материале ТАСС

По словам профессора кафедры технологии бродильных производств и виноделия университета Росбиотех Марины Мойсеяк, сегодня во всех регионах России агрономы занимаются районированием садовых и окультуриванием дикорастущих ягодных кустарников, чтобы сделать этот продукт максимально доступным для оздоровления населения.

Морошка

Эксперт отмечает, что за счет содержания витаминов С, A и E морошка поддерживает иммунитет и улучшает состояние кожи. Благодаря антиоксидантным свойствам ягода помогает бороться со свободными радикалами. "Морошка — дикая ягода, произрастающая в болотистых местах. Она содержит редкие минералы, полезные для человеческого организма: калий (профилактика онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний), магний и кальций (укрепление костей), железо (повышение уровня гемоглобина и профилактика железодефицитной анемии)", — рассказывает Мойсеяк.

Она указывает, что ягода богата клетчаткой и способствует нормализации работы кишечника. Кроме того, морошка помогает облегчить симптомы простуды и вирусных инфекций, а также способствует улучшению работы сердца и сосудов.

Голубика

Собеседница агентства отмечает, что голубика — ягода, произрастающая в лесах и адаптированная под выращивание в саду. Ей уделяют большое внимание агрономы, поэтому данный продукт можно встретить на прилавках магазинов и на рынках чаще, чем другие ягоды. "Несмотря на высокую стоимость, потребление голубики растет с каждым годом: эксперты связывают это с большим количеством поставщиков как из России, так и из других стран. На звание голубичной столицы претендует Киржач (Владимирская область), где развернули масштабный проект по выращиванию голубики в контейнерах", — рассказывает Мойсеяк.

По ее словам, люди осознанно выбирают голубику: она красива внешне, долго хранится и обладает множеством полезных свойств. В ягоде содержатся витамины А, Е, С, К, РР, Р и группы В. Голубика богата магнием, кальцием, фосфором, натрием, железом и калием. А еще в ней высокое содержание клетчатки, флавоноидов, антиоксидантов и аминокислот. "В голубике, как и во всех ягодах фиолетового цвета, содержатся антоцианы. Это вещества, подавляющие развитие раковых опухолей и замедляющие процессы старения. Однако в голубике их намного больше, чем в других ягодах", — указывает эксперт.

Говоря о некоторых полезных свойствах голубики, Мойсеяк отмечает, что она улучшает метаболизм и концентрацию внимания, повышает иммунитет, укрепляет капилляры, снижает вредный холестерин в крови и риск отслоения сетчатки. По ее словам, регулярное употребление голубики помогает в профилактике атеросклероза, гипертонии и сахарного диабета.

Черника

"Черника — лесная ягода, произрастающая недалеко от болота в Подмосковье и прилегающих областях. Еще от мам и бабушек нам известно, что черника улучшает зрение", — говорит эксперт. Собеседница агентства поясняет, что эта ягода обладает этим свойством за счет содержания витамина В2, который способствует улучшению остроты зрения, восприятию цвета и света, защищает сетчатку от ультрафиолетового излучения, замедляет прогрессирование катаракты и поддерживает глаза при повышенных зрительных нагрузках. Помимо этого, ягода содержит витамин С, за счет чего укрепляет иммунитет и способствует повышению эластичности кровеносных сосудов.

Еще стоит заметить, что чернику часто путают с голубикой. Голубика крупнее (по этой причине ее с большей охотой выращивают в садах). Также у черники сок цветной, темно-фиолетовый, а у голубики — бесцветный.

Малина

Мойсеяк отмечает, что малина — распространенная ягода в лесах и садах, она содержит клетчатку, поддерживающую нормальное пищеварение, кишечный микробиом, перистальтику и предотвращающую запоры. "Витамины, которые содержатся в малине (A, бета-каротин, альфа-каротин, E и K, C, B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 и B9), контролируют и поддерживают обменные процессы. Также малина богата антиоксидантами, поэтому, как и другие ягоды, способна бороться со свободными радикалами и предотвратить старение. Флавоноиды помогают в работе сердца и сосудов, предотвращают развитие хронических заболеваний", — говорит эксперт.

Ежевика

"Ежевика — садовая ягода, которая пришла к нам из Северной Америки. Несмотря на схожесть с малиной, она отличается большей плотностью костянок и характерным виноградным вкусом", — рассказывает собеседница агентства. По словам Мойсеяк, употребление ежевики поддерживает работу желудочно-кишечного тракта, снижает уровень плохого холестерина, поддерживает иммунитет и энергетический баланс, предотвращает болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также способствует здоровому росту костей ребенка. Она отмечает, что, благодаря содержанию марганца, витаминов группы B, фолиевой кислоты и магния, ежевика полезна для людей с повышенными физическими нагрузками, спортсменов и тех, кто восстанавливается после болезней.

По словам Мойсеяк, ягоды — это не только вкусно, но и полезно: регулярное употребление сезонных ягод открывает новые возможности для здорового питания, укрепления иммунитета и профилактики различных заболеваний. "Наиболее полезными для россиян являются те ягоды, которые растут в нашей стране. Это обусловлено тем, что в организме каждого человека присутствует индивидуальный набор ферментов, адаптированный для пищи, выращенной в определенных климатических условиях", — заключила эксперт.

Мила Степанян