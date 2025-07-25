В городе проходит мониторинг гостиниц и крупных торговых и бизнес-центров на наличие информации о правилах поведения при угрозе атаки БПЛА и возможных укрытий внутри

СОЧИ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Сочи, который в ночь на 24 июля подвергся массированной атаке украинских беспилотников, рекомендовали руководителям отелей и торговых центров (ТЦ) курорта не препятствовать укрытию людей на своей территории во время ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники одного из отелей на федеральной территории Сириус, граничащей с Сочи, отказали семье с ребенком из Москвы в укрытии во время атаки украинских беспилотников.

"В адрес всех руководителей предприятий санаторно-курортного комплекса и торговых центров направили рекомендации не препятствовать укрытию в своих объектах населения в ситуациях, создающих угрозу для жизни и здоровья людей", - цитирует пресс-служба мэра Сочи Андрея Прошунина.

В настоящий момент в Сочи проходит мониторинг гостиниц и крупных торговых и бизнес-центров на наличие информации о правилах поведения при угрозе атаки беспилотников и возможных укрытий внутри. Всего летом на курорте работает порядка 2,4 тыс. объектов размещения с номерным фондом в 73 тыс. номеров.