Суд приговорил Тебекина к лишению свободы сроком на 5 лет 9 месяцев, Захарова - к 4 годам 7 месяцам

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Суд в Подмосковье вынес приговор фигурантам уголовного дела о растрате имущества белгородского завода "Энергомаш" с ущербом на сумму более 672 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Красногорский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Тебекина и Владимира Захарова. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Тебекина к лишению свободы сроком на 5 лет 9 месяцев со штрафом в размере 900 тыс. рублей, Захарова - к 4 годам 7 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления). Также суд конфисковал у виновных свыше 535 млн рублей. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Установлено, что Тебекин, Захаров и другие соучастники разработали схему по безвозмездной передаче имущества ЗАО "Энергомаш Белгород - БЗЭМ", акционером которого являлась администрация Белгородской области, под контроль принадлежащей им компании. В период с июня 2013 года по август 2014-го злоумышленники под видом сделок купли-продажи растратили принадлежащие заводу оборудование, транспортные средства и другое имущество и тем самым причинили ущерб администрации Белгородской области на общую сумму свыше 672 млн рублей.

Кроме того, соучастники в период с августа 2014 года по сентябрь 2015-го легализовали похищенное имущество общей стоимостью не менее 535 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе, арест на имущество Тебекина и членов его семьи сохранен до момента исполнения приговора в части имущественных взысканий, а также до решения вопроса по гражданскому иску потерпевшей стороны.