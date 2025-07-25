В Дагестанских Огнях семьям погибших на СВО военных передали ордена Мужества

В пресс-службе городской администрации сообщили, что госнаграды вручили родным Имидвара Мукаилова, Сулеймана Куджаева и Гашима Гасанова

МАХАЧКАЛА, 25 июля. /ТАСС/. Глава города Дагестанские Огни Замир Гаджимурадов передал ордена Мужества семьям военнослужащих, погибших в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В администрации Дагестанских Огней состоялась церемония вручения государственных наград. Глава города Замир Гаджимурадов совместно с военным комиссаром городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района Фаридом Мусаевым вручили ордена Мужества (посмертно) семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что госнаграды переданы родным Имидвара Мукаилова, Сулеймана Куджаева, Гашима Гасанова.

"Обращаясь к родным погибших, Замир Гаджимурадов выразил глубокие соболезнования и слова искренней признательности за мужество и отвагу их сыновей, подчеркнув, что подвиг каждого бойца будет навсегда сохранен в памяти города и страны", - добавили в пресс-службе.