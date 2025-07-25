Первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов сообщил, что на карте отмечены 838 таких точек доступа

КИРОВ, 25 июля. /ТАСС/. Карту точек доступа к бесплатному Wi-Fi создали в Кировской области, чтобы жители могли пользоваться интернетом в периоды действия ограничений мобильного интернета. Об этом сообщил в Telegram-канале первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

"На геопортале Кировской области создан дополнительный слой данных - бесплатные точки Wi-Fi. В периоды действия временных ограничений на услуги мобильного доступа к сети интернет жители могут пользоваться созданной доступной инфраструктурой. И найти ближайшую точку доступа на предложенной карте", - написал Курдюмов.

Он отметил, что сейчас на карте отображены 838 бесплатных точек доступа к интернету. Самое большое количество в городе Кирове - их 264.