Для иммунизации лиц групп риска предлагается в первую очередь использовать четырехкомпонентные вакцины, отметили в ведомстве

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление о профилактических мероприятиях на предстоящий эпидемический сезон гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В документе представлен перечень мер, которые будут реализовываться в субъектах Российской Федерации. В числе рекомендаций - обеспечение готовности медицинских организаций и лабораторной сети к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, улучшение качества дифференциальной диагностики респираторных инфекций, принятие мер по недопущению внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций, а также проведение прививочной кампании с охватом прививками до 60% населения России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для иммунизации лиц групп риска предлагается в первую очередь использовать четырехкомпонентные вакцины. Согласно постановлению, региональным властям рекомендовано также поддержание неснижаемого запаса противовирусных лекарственных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети, медицинских организациях и организациях социального обслуживания.

"Все мероприятия направлены на предупреждение распространения респираторных заболеваний, снижение рисков летальности и осложнений, минимизацию ущерба от эпидемий. Ожидается, что комплекс мер будет реализован в рамках подготовки к эпидемическому сезону 2025-2026 годов", - заключили в надзорном ведомстве.