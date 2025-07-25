"Балтика" отказалась от названия пива "Башбир" после обращения от общественников

В компании сообщили о решении начать работу над новым названием и оформлением локальной торговой марки

УФА, 25 июля. /ТАСС/. Компания "Балтика" отказалась от наименования "Башбир" для пива после обращения общественников из Башкирии из-за неблагозвучности названия на башкирском языке. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты республики.

"Балтика" сообщила о решении приостановить производство пива под маркой "Башбир" и начать работу над новым названием и оформлением локальной торговой марки. В письме отмечается, что компания с уважением относится к национальной культуре и ценностям башкирского народа, а также сожалеет, если название могло показаться неподобающим", - указано в сообщении.

Вопрос был поднят общественниками в июне, потому что название вызывает негативные ассоциации, оно переводится как "отдай голову" или "подчинись". Обращение к компании с просьбой изменить название продукта поступило от Всемирного курултая башкир, Общественной палаты региона и Минторга республики, отметили в пресс-службе.