Губернатор региона Павел Малков сообщил, что субсидию области добрила комиссия Федерального собрания РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Рязанская область направит более 10 млн рублей федеральных средств на поддержку ветеранов боевых действий, которые заключат соцконтракт и начнут свое дело. Субсидию региону одобрила комиссия Федерального собрания РФ, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

"Комиссия Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила субсидию региону на сумму более 10 млн рублей. Средства направим на поддержку ветеранов боевых действий, которые заключат соцконтракт и займутся предпринимательством", - написал он.

Он напомнил, что в Рязанской области запущен проект "СВОй бизнес", в рамках которого участники СВО изучают предпринимательское дело, посещают предприятия, узнают об аспектах ведения бизнеса. "У каждого есть доступ ко всем необходимым сервисам. Мы также ввели льготы для компаний, которые берут на работу ветеранов спецоперации", - отметил глава региона.

Малков сообщил, что власти региона будут помогать ветеранам СВО в течение двух лет после создания бизнеса. "Благодарю федеральных коллег и лично Андрея Михайловича Макарова за поддержку нашего региона", - отметил он.