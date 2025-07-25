Взрыв газа в жилом доме в Саратове

Глава МЧС также попросил обеспечить круглосуточную охрану поврежденного дома

САРАТОВ, 25 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков на оперативном совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим.

"Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, и оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества", - сказал он.

Министр также поручил обеспечить круглосуточную охрану поврежденного дома, а после комплексной проверки здания обеспечить доступ жителей непострадавших квартир в свое жилье, чтобы они смогли забрать документы и предметы первой необходимости. "Национальному центру управления в кризисных ситуациях необходимо осуществлять общее руководство и координацию органов управления и сил, задействованных в ликвидации чрезвычайной ситуации", - заключил министр.