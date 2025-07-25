Министр просвещения отметил, что участники конкурса будут соревноваться по различным направлениям, среди которых поварское дело, управление БПЛА, информационные технологии и слесарное мастерство

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Первый чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции (СВО) "Абилимпикс", стартовавший в Казани, поспособствует дальнейшему трудоустройству ветеранов боевых действий. Об этом журналистам сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Конечно, мы гордимся нашими героями - героями специальной военной операции. Мы общались с ними, и для них этот чемпионат важен, они с нетерпением ждали участия. В течение нескольких дней пройдут соревнования, и мы сделаем все для того, чтобы затем участники могли трудоустроиться при необходимости или найти новую профессию. Мы будем рады ждать их в том числе и в наших школах, и в колледжах, потому что, конечно, они настоящие герои. Герои нашего времени, которые, рискуя своей жизнью, защищают нашу страну, и не только нашу страну, но и весь мир", - сказал он.

Кравцов отметил, что участники конкурса будут соревноваться по различным направлениям, среди которых поварское дело, управление беспилотными летательными аппаратами, информационные технологии и слесарное мастерство.

Исполнительный директор Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Юрий Хабров подчеркнул, что главная ценность проекта - демонстрация реальных возможностей ветеранов боевых действий. "Наша главная задача - чтобы ребята, вернувшись с фронта, могли найти себя в мирной жизни. Они все трудоспособного возраста, и несмотря даже на тяжелое ранение и инвалидность, все хотят работать, все могут работать. И этот чемпионат показывает, что они достигают еще и вершин мастерства своей профессии", - сказал он.

Хабров особо отметил, что за финальными соревнованиями стоит долгая подготовка. "Ребята серьезно готовились. Кто-то овладевал профессией впервые, у кого-то уже был определенный опыт. И все с большой радостью приехали сегодня на это состязание", - добавил он.

Чемпионат будет проходить с 25 по 29 июля. Участниками станут более 400 человек - это конкурсанты, эксперты и сопровождающие, сообщают организаторы. По итогам будут отобраны 75 финалистов, которые продемонстрируют свои навыки на финале Национального чемпионата "Абилимпикс" в октябре 2025 года.