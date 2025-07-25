В ОП предложили ввести для старшеклассников курсы по подготовке бебиситтеров

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что за такую работу можно начислять дополнительные баллы для поступления в вуз

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ученики старших классов уже в школе могут получить простую, но нужную профессию - помощник воспитателя, для этого надо ввести специальный курс обучения навыкам ухода за детьми. Такое предложение высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Одновременно с получением аттестата о среднем полном образовании у нас школьники получали [бы] свидетельство о профессии "помощник воспитателя". <...> У человека была бы профессия - он обрел бы навыки ухода за детьми. <...>. Такое предложение: где-то в девятом классе ввести понятие волонтерства, а в 10-11 классах пусть одновременно с подготовкой к ЕГЭ получают самую элементарную и простую профессию, которая в жизни всегда пригодится", - сказал Рыбальченко на конференции "Пространство демографического будущего: роль системы образования и региональные решения", которая прошла в ОП.

Он отметил, что поначалу подростки могут работать волонтерами, добровольцами и присматривать, например, за соседскими детьми. По его словам, можно ввести "хитрую" систему и за работу бебиситтером начислять дополнительные баллы для поступления в вуз. "Это практика для многих. Не нужно что-то глубоко проходить, достаточно этот курс прослушать и вы уже будете обладать навыками бебиситтера. Условно говоря, это бебиситтер, не няня в широком понимании: привел из сада, поиграл, погулял. Такой курс мы делали во время пандемии ковида и он оказался востребованным", - продолжил Рыбальченко.

Он добавил, что навыки ухода за детьми крайне важны и для девочек, и для мальчиков. "Может они посмеются, но потом когда-то вспомнят как правильно надевать [ребенку] подгузник, как правильно высаживать его на горшок, как прикармливать и что сказать над колыбелью. Потому что этого опыта у большинства на сегодняшний день нет", - заключил Рыбальченко.