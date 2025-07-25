Заместитель председателя правительства Дагестана Ризван Газимагомедов сообщил, что его презентуют на III международном Каспийском цифровом форуме в октябре 2025 года

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. IT-хаб планируют создать на берегу Каспийского моря, его презентуют на III международном Каспийском цифровом форуме в октябре 2025 года. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Мы планируем на берегу моря создать круглогодичный центр, где будем готовить IT-специалистов, они же будут разработчиками, будут создавать новые продукты, в то же время смогут отдыхать и учиться. Такой хаб на берегу Каспийского моря планируем создать, там появится свой центр обработки данных, хранилище, все будет обеспечено. <…> Я думаю, когда III Каспийский международный цифровой форум будет у нас в конце октября, начале ноября и там мы как раз будем его [хаб] презентовать", - сказал Газимагомедов.

Он также отметил, что в республике намерены внедрять современные технологии в агропромышленный сектор. "Применение цифровых технологий и создание умных софтов в сельском хозяйстве - это применение беспилотной авиации для того, чтобы обрабатывать поля, применение этих же беспилотников и датчиков, чтобы определить сроки созревания зерна, когда нужно вносить гербициды и так далее", - добавил Газимагомедов.

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