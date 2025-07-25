Заместитель председателя правительства республики Ризван Газимагомедов сообщил, что в регионе остались только три муниципалитета с плохими дорогами

ПЯТИГОРСК, 25 июля. /ТАСС/. Асфальтированные дороги от каждого села до районных центров, включая высокогорные районы, намерены сделать в Республике Дагестан, сейчас там остались только три муниципалитета, где дороги в плохом состоянии. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" рассказал заместитель председателя правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов.

"Раньше денег не хватало, и дороги были не в очень хорошем состоянии, сейчас три районных центра остались, где асфальтовая дорога четвертой категории, в остальном уже дорога у нас дошла до всех районных центров, три остались, я думаю, в ближайшие несколько лет мы до них тоже доведем", - сообщил Газимагомедов.

По его словам, на модернизацию дорожной системы направлены инвестиции в объеме 17 млрд рублей. "Общая сумма инвестиций порядка 17 млрд рублей, из них большая часть у нас на Р-217, Р-215, обходы Махачкалы, Хасавюрта и Дербента - это федеральная программа Росавтодора, а 7,3 млрд - это прямые деньги, которые идут в горные и высокогорные районы", - добавил спикер.