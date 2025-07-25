Образовательные учреждения Татарстана перейдут на мессенджер Max с 1 сентября

В пресс-службе Министерства образования и науки сообщили региона, что переход будет происходить поэтапно до ноября

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Ученики и педагоги образовательных учреждений Татарстана перейдут на национальный мессенджер Max с 1 сентября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана.

"Переход на национальный мессенджер планируется для всех образовательных учреждений, включая их педагогов, родителей и обучающихся, с 1 сентября 2025 года. Согласно дорожной карте, все чаты в "Сферуме" в VK Мессенджере закроются в ноябре 2025 года, а переход в национальный мессенджер будет происходит поэтапно до 1 ноября 2025 года", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, на первом этапе в национальный мессенджер перейдут работники министерства образования и науки республики, а также сотрудники управления образования. На втором этапе - администрация и работники школ, детских садов и среднего профессионального образования. Третий этап предполагает переход родителей и учащихся школ и средних профессиональных образовательных учреждений, а также родителей воспитанников дошкольных организаций.

Отмечается, что в национальном мессенджере отражены все привычные сервисы "Сферума". В их числе "Пушкинская карта", "Награды", "Переменка". "Что касается обеспечения безопасности данных, данные хранятся на российских серверах", - подчеркнули в пресс-службе.

Безопасный режим позволяет общаться с ребенком только тем пользователям, которые есть в его контактах, и наоборот. Для изменения настроек потребуется пин-код, известный родителю.

Сейчас проводится подготовительная работа по миграции в национальный мессенджер. Необходимая информация доведена до всех подведомственных и образовательных организаций.