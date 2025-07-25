По словам мэра города Максима Пухова, они работают достаточно эффективно

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 25 июля. /ТАСС/. Мобильные посты для подавления украинских дронов создали в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Они работают достаточно эффективно, заявил ТАСС мэр Максим Пухов.

"Если говорить про мобильные посты, конечно, они у нас созданы, их довольно много. Очень много дронов давится и уничтожается именно мобильными постами, которые находятся либо в черте города, либо в непосредственной близости от жилой застройки. Поэтому здесь надо отдать должное, наши военнослужащие довольно активно подавляют, сбивают те дроны, которые пытаются нести нам вред", - сказал Пухов.

По его словам, город эффективно защищают российские военнослужащие. "Мы понимаем, что идет война технологий, противник подстраивается под те частоты, которые мы глушим, применяет какие-то новые тактики в попытке зайти на наши объекты. И постоянно идет невидимая борьба между нашими ПВО и нашими РЭБ с дронщиками той стороны. Постоянно и мы совершенствуем свою технику", - подчеркнул он.

Ранее он сообщил, что украинские войска в течение последних двух недель активизировали атаки дронов на вышки сотовой связи в городе. Ситуацию в Энергодаре мэр назвал напряженной, отметив, что число ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре города возросло.