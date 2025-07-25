Предстоятель РПЦ выразил надежду, что органы власти Саратовской области и города окажут родственникам погибших и пострадавшим всю необходимую помощь

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным погибших в результате обрушения подъезда жилого дома в Саратове и заявил готовности Русской православной церкви оказать духовную помощь пострадавшим. Текст документа опубликован на сайте Московской патриархии.

"Дорогие братья и сестры! С глубокой скорбью воспринял известие о взрыве газа в жилом доме в г. Саратове. В результате разрушения здания погибли и пострадали многие люди. Выражаю искренние соболезнования тем, кто потерял в этой катастрофе близких. Надеюсь, что органы власти Саратовской области и города окажут родственникам погибших, а также пострадавшим всю необходимую помощь", - отметил предстоятель РПЦ.

Патриарх также заявил, что Русская православная церковь "готова быть рядом с теми, кто нуждается в пастырском утешении и поддержке" и направил письмо с просьбой об оказании духовной помощи пострадавшим митрополиту Саратовскому и Вольскому Игнатию.