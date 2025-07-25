Телеведущий отметил, что он также ни разу не встречал профессионального разговора об эффекте программы, которая 35 лет "держит прайм-тайм"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Достойной пародии на программу "Поле чудес" сегодня еще никто не сделал. Такое мнение выразил в интервью ТАСС ведущий программы Леонид Якубович накануне своего юбилея.

"Во-первых, я ни разу не видел более-менее симпатичные пародии на программу. Это неинтересно. Это вся такая вялая какая-то самодеятельность. И, кстати, не смешная", - сказал он.

По словам телеведущего, он также ни разу не встречал профессионального разговора об эффекте программы, которая 35 лет "держит прайм-тайм". "И, конечно, мне было бы безумно интересно, если бы на эту тему рассуждали бы какие-нибудь психологи. За счет чего она держится. И не надо говорить, что за счет ведущего. Ничего подобного. Каким-то образом склеилась, в том числе, и роль ведущего. И получилась такая домашняя атмосфера. Я сам много раз думал об этом. Но я не могу быть объективен по вполне естественным обстоятельствам", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.