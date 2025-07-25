В ОП предложили размещать не более одного алкомаркета на 5 тыс. жителей

В крупных городах такие магазины необходимо убрать из многоквартирных домов, заявил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Количество алкомаркетов в российских городах нужно ограничить не более одним магазином на 5 тыс. жителей. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Нужно сокращать количество алкомаркетов, более того, привести это все к мировым стандартам. Нельзя размещать более одной точки на 5 тыс. жителей, особенно это касается крупных городов, где нужно убрать алкомаркеты из многоквартирных домов. То же самое и с "наливайками", - сказал глава комиссии ОП РФ.

По словам Рыбальченко, наличие таких магазинов в шаговой доступности не только доставляет неудобства гражданам, но и способствует развитию алкоголизма. "Я считаю, что нужно ограничить продажу обычных продуктов в алкомаркетах, так как они идут по дисконтным ценам, фактически стимулируя их покупку именно в алкомаркетах - вместе со спиртными напитками", - объяснил он.