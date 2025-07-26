Телеведущий хочет рассказать о своих путешествиях и людях, которых он в них встречал

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Телеведущий Леонид Якубович рассказал в интервью ТАСС, что планирует написать серию рассказов о своих путешествиях и людях, которых он в них встречал.

По словам Якубовича, сейчас он пишет свою пятую книгу - это будет второе переработанное издание "Праздников на каждый день". "А потом будет еще серия рассказов, которые я обозначил как "По миру". Я просто объездил почти весь мир. Есть замечательные мои ощущения от людей, с которыми я встречался. В разных точках земного шара. Вот об этих людях мне и хочется рассказать. Количество замечательных людей, с которыми я виделся, даже перечислить не могу. Это светлое воспоминание", - рассказал он накануне своего юбилея.

Якубович также признался, что очень любит поэзию и джаз. "И есть одна замечательная фраза. Кстати, это единственное, о чем мечтал и мечтаю. Для меня это могло бы стать эпиграфом к концу: "Легкой жизни я просил у Бога, Легкой смерти надо бы просить". Вот это единственное, о чем я мечтаю. Чтобы раз и все, и никому не доставлять никаких неприятностей. Все остальное не имеет никакого значения. Естественно, чтобы при этом были живы мои родные и близкие. Все остальное меня не интересует", - добавил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.