В столице прогнозируют до плюс 30 градусов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Жаркая погода с температурой, превышающей 30-градусные отметки, прогнозируется в Московском регионе с понедельника. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На протяжении рабочих дней следующей недели в Москве ожидается температура в диапазоне 28-30 градусов. Это значит, что появятся предупреждения об опасном явлении - сильной жаре, так как температура в 30 градусов уже считается высокой. Она на 2-3 градуса выше нормы. Последняя декада июля и первые числа августа являются самым жарким климатическим периодом, так что высокие температуры вполне ожидаемы", - сказал он.

Руководитель Гидрометцентра добавил, что температура воды на текущий момент составляет от 20 до 24 градусов в Москве-реке и ее притоках, а в других водоемах - около 23-24 градусов.