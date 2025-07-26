Высшая судебная инстанция вынесла такое решение после рассмотрения дела предпринимательницы из Краснодарского края, которая построила магазин на арендуемом участке

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Право собственности на построенное здание можно получить без разрешения на ввод его в эксплуатацию, если оно соответствует строительным нормам и не угрожает людям. Это следует из решения Верховного суда РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документам, предпринимательница из Краснодарского края построила магазин на арендуемом участке. У нее было разрешение на строительство, однако в дальнейшем администрация посчитала здание самостроем из-за якобы нарушений изначального проектного плана при строительстве и отказалась выдавать разрешение на дальнейшую эксплуатацию магазина. Тогда женщина обратилась в суд для получения права собственности. Первая инстанция удовлетворила ее иск, а апелляционные встали на сторону администрации. Окончательное решение было принято коллегией Верховного суда. "Иск к администрации муниципального образования Абинский район о признании права собственности на объект капитального строительства удовлетворить. Признать за истцом право собственности на магазин", - решил суд.

Высшая судебная инстанция пояснила, что оснований для отказа в выдаче разрешения на эксплуатацию магазина у администрации не было. "Согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, строение соответствует проектной документации и конструктивным решениям. Конструкция нежилого строения (магазина) находится в работоспособном состоянии, соответствует строительным нормам и правилам, а также требованиям ФЗ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Техническое состояние строительных конструкций исследуемого объекта строительства не создает угрозы жизни и здоровью граждан", - сказано в документе. Кроме того, у предпринимательницы было право на застройку и разрешение на строительство, а сами работы по возведению здания были проведены с соблюдением всех соответствующих норм.