Особенно высокая температура ожидается в Крыму и Краснодарском крае, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. В ближайшие дни на юге европейской части РФ ожидается 40-градусная жара, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской России, особенно в Крыму и Краснодарском крае, ожидается высокая температура. В выходные дни и в первые дни следующей недели в степных и предгорных районах температура может достигать 38-40 градусов. Это очень высокие температуры и такая жара будет ощущаться особенно сильно", - отметил Вильфанд.

По его словам, на Северном Кавказе, особенно в Чеченской Республике, также ожидается высокая температура, которая может достигать 39 градусов. В Кабардино-Балкарии жара будет доходить до 38 градусов. В других регионах Северо-Кавказского федерального округа прогнозируется аналогичная погода.

Жаркой она также будет в Приморском крае и на Сахалине, куда тепло пришло из Китая, достигая 35 градусов. В то же время в Хабаровском и Приморском краях ожидаются ливневые дожди, грозы, которые могут пройти в выходные и в начале следующей недели. В Якутии температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы - 29-32 градуса. Такое сочетание жаркой погоды и интенсивных осадков представляет собой опасное явление.

"Ссылаясь на врачей скажу, что сильная жара сопровождается высокой активностью ультрафиолетового излучения, поэтому важно быть осторожными, особенно на солнце. Дети не должны находиться под открытым небом в часы пиковой солнечной активности", - заключил Вильфанд.