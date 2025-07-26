МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Телеведущий Леонид Якубович рассказал в интервью ТАСС, что никогда не "примерял" на себя какой-либо образ на телевидении. Он с удовольствием общается с гостями программы "Поле чудес", а из себя его может вывести только халатное отношение к работе.

"С серьезной точки зрения, я ведь не артист. Я никогда этому не учился. Это все случайность. И я, по всей вероятности, хорошая самодеятельность, с большим опытом работы, вот так скажем. Единственное, что меня спасало все эти годы, это то, что я не играл никогда. Вот я такой, какой есть. И я с удовольствием общаюсь с людьми, которые приходят. И пока это мне доставляет удовольствие", - рассказал он, добавив, что "никогда не продержался столько времени, если бы надел на себя какой-то образ".

При этом вывести телеведущего из себя, по его словам, все же можно. "Меня очень злит, когда кто-то во время работы относится к ней не так, как я. Я фанатик работы. И любой человек, который к этому так не относится, раздражает меня безмерно. К счастью, у нас собралась группа, которая думает и действует точно как я", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.