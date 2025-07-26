Также военнослужащий сообщил о большом количестве убитых и раненых со стороны Украины

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие бросают тела погибших сослуживцев на оставленных позициях. Об этом рассказал попавший в плен майор пограничной службы Украины Максим Трофимук на видео Минобороны РФ.

"Очень большое количество убитых и раненых. Точную цифру сказать, к сожалению, не могу. Но могу сказать то, что оттуда мы можем забрать только "трехсотых" (раненых - прим. ТАСС). Это в лучшем случае. А практически все "двухсотые" (погибшие - прим. ТАСС) остаются в том лесу", - рассказал пленный офицер.

По словам Трофимука, его вместе с тремя подчиненными отправили занять позиции, где уже находились российские подразделения. "Мне и еще троим бойцам нашим поставили задачу пойти занять нашу старую позицию. Нам сказали, что там, на этой позиции, никого нет. <…> Мы выдвинулись туда, и там были ваши ребята. Там они нас взяли в плен", - добавил офицер ВСУ.

В Минобороны сообщили, что майор Трофимук сдался в плен российским военнослужащим группировки войск "Запад" в районе одного из населенных пунктов Харьковской области на купянском направлении фронта 20 июля.