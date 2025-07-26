Атмосферное давление в столице составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Переменная облачность и температура до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в субботу. На западе Подмосковья местами пройдет небольшой дождь с грозой, говорится в прогнозе на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 25-27 градусов тепла. Ночью похолодает до 13-15 градусов тепла.

Ветер будет восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов, на западе местами пройдет дождь с грозой. При грозе возможны порывы ветра до 14 м/с. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.

Из-за грозы в Московской области с 09:00 будет действовать желтый уровень предупреждения о погодной опасности.