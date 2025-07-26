Согласно исследованию, самой популярной страной для июльского отдыха стала Италия

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Спрос российских туристов на бронирование отелей в Турции в июле 2025 года снизился на 10%, в Сочи - на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"В Турции гостиницы бронировали на 10% реже, чем в июле 2024 года. <…> Заметно снизился интерес путешественников к отдыху в Сочи (на 30% меньше заказов) и Ростове-на-Дону (-20%)", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, самой популярной страной для июльского отдыха стала Италия: на нее приходятся 9,2% отельных заказов за рубежом. Почти равное количество бронирований пришлось на Францию (8,1%) и Белоруссию (8%). Также в список вошли Испания (7%), Китай (6,4%), Грузия (5,5%), Казахстан (4,5%), ОАЭ (4,4%), Турция (4,3%) и Армения (4,1%). Заметнее всего вырос интерес туристов к отдыху в Белоруссии, Испании, Китае, Грузии и Казахстане - во всех этих странах в июле 2025 года было оформлено на 25% больше отельных заказов.

Список наиболее популярных российских городов в июле возглавляет Москва. Доля столицы составила 17,1%, причем за год спрос снизился на 10%. Второе место занял Санкт-Петербург, на который пришлось 16,4% бронирований. Замыкает тройку лидеров Адлер, где в июле отдыхали 4,1% путешественников. Кроме того, в список вошли Казань (4%), Нижний Новгород (2,8%), Екатеринбург (2,6%), Калининград (2,1%), Краснодар (2%), Сочи (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,8%). Спрос на отдых в Калининграде вырос на 20% за год.

По данным сервиса, в июле путешественники чаще ездили за границу всей семьей: в 15,9% зарубежных бронирований указаны дети (доля за год выросла на 15%). А в России с детьми отдыхают реже: количество заказов номеров на всю семью за год снизилось на 5,5%, и доля составила 15,4%. По сравнению с прошлым июлем сократилась продолжительность поездок за границу: в среднем отели в других странах бронировали на 3,9 дня, тогда как год назад этот показатель составлял 4,5 дня.