Вильфанд: в Поволжье и на Урале ожидается температура на 4-7 градусов ниже нормы

В округах прогнозируют не выше 20 градусов тепла

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Температурный фон на 4-7 градусов ниже климатических характеристик прогнозируется в ближайшие дни в Поволжье и на Урале из-за затока холодных воздушных масс в регионы этих округов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В результате того, что Приволжский и Уральский федеральные округа находятся в зоне конвергенции воздушных потоков с севера, на этих территориях ожидается очень холодная погода для этого времени года. В этих регионах температура будет на 4-7 градусов ниже нормы", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что столбик термометра там не будет доходить до 20-градусной отметки. Период похолодания длительный: отмечается с прошлой недели и не прекратится до конца июля.