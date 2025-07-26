В перечень вошли мирные жители, которых посещали весной 2023 года, сказал парламентарий

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москва и Киев располагают предварительным списком гражданских лиц для обмена в формате "20 на 20". Об этом сообщил ТАСС депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Как ранее сообщил источник ТАСС, Россия и Украина проведут обмены не только военными, но и гражданскими лицами. Такая договоренность достигнута во время третьего раунда переговоров в Стамбуле. Кузнецов сообщал, что планируется создать верифицированные списки политзаключенных, находящихся за решеткой на Украине за симпатию к России.

"У нас на руках есть первые верифицированные списки: как у России, так и у Украины. Это те, кого мы посещали в рамках взаимного посещения гражданских пленных весной 2023 года. Они у нас в виде видео из мест заключения. Речь идет о формате 20 человек на 20", - сказал Кузнецов.

Он отметил, что в 2023 году его аппарат вел работу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Они посещали перекрестно пленных: Кузнецов - украинских в России, Лубинец и его сотрудники - российских на Украине - как гражданских, политзаключенных, так и военных.

Также Кузнецов поделился видео с 17 арестованными на Украине лицами, которые, по мнению Службы безопасности Украины, сотрудничали с Россией. На кадрах, переданных украинской стороной, заключенные оценивают свое положение как удовлетворительное и выражают надежду на скорейший обмен и воссоединение с родственниками.

Как заявлял ранее ТАСС подполковник Росгвардии политический деятель, писатель Захар Прилепин, до 13 тысяч политзаключенных и гражданских пленных остаются в заключении на Украине. С 2022 года там открыто более 180 тыс. уголовных дел, значительная часть которых касается политически-мотивированных преследований, в том числе за пророссийскую позицию. Исследование проводила рабочая группа под руководством бывшего политзаключенного и журналиста Павла Волкова. Кузнецов курирует работу по возвращению с Украины гражданских в штабе Прилепина. Списки составляются на основе обращений и данных судебной системы Украины.